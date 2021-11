Superkiire internet: Eestis 100, Leedus ja Lätis 20 eurot

Internetiturg jaotub lihtsustatult kaheks osaks: on hulgiturg ja jaeturg. Selleks et jaeturul kliendile teenust saaks müüa, on tarvis hulgituru alla liigituvat taristut: eeskätt kaablikanalisatsioone koos torudega, kus sees paiknevad internetti koju toovad kaablid. Enamik sellisest taristust kuulub Eestis telekomihiid Teliale. Osalt seetõttu, et see saadi päranduseks Eesti Telefonilt. Samas ka seepärast, et mullu 27 miljonit eurot kasumit teeninud Telia on aktiivsemalt sinna investeerinud.