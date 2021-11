Kümme märki, mis näitavad, et töötaja ei sobi oma kohale

Selle ülesande võtmeküsimus on, et igal inimesel peab olema tema jaoks õige tööülesanne. Kui sulle tundub, et meeskonna mõni liige ei tööta piisavalt, tema tulemus ei ole ootuspärane või ta näib igavlevat, ei ole küsimus sageli inimese võimetes ja oskustes. Hoopis selles, et konkreetne töö ei ole tema jaoks sobiv. Kui töö ei vasta inimese tugevustele, väärtustele ja iseloomuomadustele, on tal ka praktiliselt võimatu selles töös edu saavutada.

Kuidas aga aru saada, kas töötajad on õiges ametis?

Algatuseks soovitab Inc.com tähele panna neid 10 märki: 1. Nad igavlevad või on hajevil ning juhina tunned, et nende mõtted on mujal. 2. Nad ei saa antud tööülesandega hakkama, kuigi on saanud ohtralt tagasisidet ning soovitusi, kuidas teisiti tegutseda. 3. Nad ei jaga oma ideid juhi või kolleegidega. Või kui nad seda teevad, on pakutav kasutu. 4. Nad on pidevalt hädas ebakindlusega. Haruharva osalevad nad ühistes aruteludes või jagavad mõtteid teistega. 5. Nad ärrituvad ning langevad kergesti frustratsiooni. 6. Tundub, et nende edukaks tööks vajaminev ei kattu nende isiksuseomaduste ega tugevustega. 7. Juhina on sul juba pikemat aega tunne, et midagi on valesti. 8. Nad kurdavad, et neid ei väärtustata, kuigi oled juhina omalt poolt teinud selleks kõik. 9. Nende tulemused ei parane, vaatamata pakutud tagasisidele ja toetusele. 10. Nad kurdavad, et pole oma tööga rahul ning sooviksid muutust.

Kui märkate oma töötajate puhul mõnda neist märkidest, on aeg muutusteks. Muutuste juhtimine on alati keeruline, kuid alustada võiks empaatiast ja kaastundest.

Kui näed, et mõni meeskonna liige ei ole enda jaoks õigel kohal, siis palu tal endast rääkida: milline inimene ta on, mis on tugevused ja nõrkused, mida ta hästi teeb ja mida oma karjäärilt ootab. Võimalik, et ta sobib palju paremini mõnda teise rolli, millest teil mõlemal oleks rohkem kasu.