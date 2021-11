Sõõrumaa kinnitusel ei osta tema G4S-i büroohoonet

Baltic Horizon Fond allkirjastas esmaspäeval asjaõiguslepingu HITS Investments OÜ-ga Tallinnas Paldiski maantee 80 asuva kinnistu müümiseks koos sellel paikneva G4S büroohoonega. Müügihind on 15,35 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

HITS Investments OÜ omanik on Martin Ühtegi, kes on omakorda Sõõrumaale kuuluva U.S Invest AS-i juhatuse esimees.