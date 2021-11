Baltic Horizon Fond müüb G4S büroohoone Tallinnas

«Tegemist on esimese Baltic Horizon Fondi portfelli kuuluva objekti võõrandamisega ning meil on hea meel sobilikult ajastada antud müügitehing läbi turuvälise kokkuleppe. Tegu on esimese investeeringuga, mida fond peale Nasdaq Tallinna börsile minekut 2016. aastal tegi ning sellest ajast on investeering tootnud väga atraktiivset rahavoogu. Nüüd kui objekti ootavad ees muudatused üürnike osas, oli fondil mõistlik juhtida tuleviku kapitalikulude riski ning hoone edasi müüa kohalikule arendajale,» kommenteeris fondijuht Tarmo Karotam.