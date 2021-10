Kaubanduskeskuste juhid: välisustel ei hakata maske kontrollima

«Hetkel ei plaani me sissepääsudes ranget kontrolli rakendada. Maski kandmist jälgitakse kaubanduskeksuse üldalal, kus turvamees teeb maskita inimesele märkuse. Kevadine kogemus näitab, et 95 protsenti klientide paneb seejärel ikkagi maski ette,» tutvustab Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuste juht Kristjan Maaroos eilses Kaupmeeste Liidu avalduses kokkulepitud reeglite rakendamist.

Samas möönab ta, et kindlasti tekib kokkupuuteid põhimõtteliste maskivastastega. «Kui inimesel endal maski pole, saab ta selle turvamehelt. Kui tekib olukord, kus klient maskikandmisest keeldub, tuleb proovida olukord läbi rääkida. Jõudemonstratsioone ei taha me korraldama hakata. Kevadine kogemus näitas, et üksikute inimeste käte väänamine ei anna soovitud tulemust.»

Kristiine ja Rocca al Mare juhi sõnul on nad korralduste mittetäitmisel valmis ka jõulisemalt sekkuma. «Jälgime olukorda. Kui maskikandmine ei parane, tuleb panna uste peale kontroll. Loodame muidugi, et selleni ei lähe.»

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ütleb, et ka neil pole plaanis välisuksi valvama asuda. «Ma arvan, et turvameeste ustele panemine oleks kerge ülepingutus. Pigem on rohkem abi sellest, et me Kaupmeeste Liidus andsime kõigile väga-väga-väga tugeva soovituse maskita klientide teenindamisest keelduda.»

Pärnitsa sõnul on nende rentnikud 25. oktoobrist rakenduvast muutustest teadlikud ning meelestatus olnud pigem positiivne. «Eks ühiskonnas on alati vaktsiini- ja piirangute vastaseid, sellest ei pääse ka meie. Aga üldiselt saadi olukorra tõsidusest aru.»

Hängimine saab lõpu

Järgmisel nädalal, kui kaubanduskeskustes hakkavad kehtima rangemad nõuded, algab ka koolivaheaeg. Noorukeid sel korral kaubandusekekustesse aega veetma ei oodata. «Hästi oluline muutus on puhkealade sulgemine. Need on kohad, kus noortekambad veedavad aega koos. Kui tavaajal on sellised koosviibimised okei, siis tänases olukorras pole vaja keskusesse hängima tulla. Paneme need kohad kinni! Usun, et ajastus on väga täpne.»

Mõlemad kaubanduskeskuste juhid kinnitavad, et võimalus enne kojuminekut jalga puhata jääb külastajatele alles ja üksikuid pinke ära ei viida ja turvalindiga ei piirata.

Kuigi Kaupmeeste Liit saatis sõnumi välja eile, kehtib siseruumides maskikandmise kohustus juba augusti lõpust. Sel sügisel pole kaubanduskeskused aga kontrolli sisuliselt rakendanudki. Miks?

Pärnitsa sõnul oli üks põhjus selles, et augusti lõpus kehtestatud nõude kontrollimine oli pandud terviseameti õlule. «Leppisime nüüd Kaupmeeste Liidus ise kokku, et lisame maskikandmise kohustuse ka enda sisekorraeeskirjadesse. See annab keskuse turvameestele õiguse seda ka kontrollida, sest see on eraterritoorium. Meil on õigus kehtestada siin omi reegleid,» selgitab Pärnits.