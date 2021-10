Mis kasu on ettevõttel personaliuuringutest ja kuidas töötajate kaasamine edu toob?

Klient või töötaja?

Klientidelt tagasiside küsimine on saanud iseenesestmõistetavaks osaks müügi- ja teeninduskultuurist. Töötajatelt arvamuse küsimine sama loomulik veel pole. Jätkuvalt võib kohata juhte, kelle arvates palga maksmine on piisav motivaator. Võib-olla need ettevõtted ei eeldagi meeskonnalt parimat panust, aga see pole kuigi tõenäoline. Tundub, et turundajad on valdkonna arengus olnud tõhusamad muutusi läbi viima kui juhtimiskultuur tervikuna.