Koostööpartnerid stardijoonel: Lidl avab varsti Lätis poed

Leedus avas Lidl oma esimesed 15 poodi 2016. aastal ja nagu majandusleht kirjutab, on konkurentsiolukord seal karmistunud. Tarbijad on aga odavketi hästi vastu võtnud ning Lidl on murdnud riigi kolme suurema käibega jaeketi sekka.

Tänavu juulis teatas Lidl, et neil on valmimas kaheksa poodi neljas Eesti linnas – Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas – ning käib nii kontori- kui poetöötajate värbamine. Alates juulist on Lidl Eesti Kaupmeeste Liidu liige.

Konkurentiameti direktor Marje Josing tõdes Postimehele, et Lidl positsioneerib end discounterina ja on sellisena kõige lähem Maksimale. «Ei usu, et suurtest tegijatest keegi Lidli pärast uksi sulgema hakkab,» tõdes ta. Neil kõigil on emamaal kindel taust: Prismal Soomes, Rimil Rootsis, Maximal Baltimaades. Nad on kõik ka erinevad: Prismas on suur valik erivajadustega inimestele ja samuti Soome kaupa, Maximas Baltimaade toodangut, Rimis importkaupa. Coopis on parim valik Eesti väiketootjatelt.