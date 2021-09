Prisma täpsustas oma tulevikustrateegiat paar aastat tagasi. Sõitsime läbi erinevad linnad, tegime analüüsi ja nägime, et Eestis on veel väga palju turupotentsiaali. Täpsustasime oma kasvustrateegiat ning möödunud nädalatel avatud Linnamäe ja Tiskre supermarketid on esimesed, mis uue strateegia järgi ellu viidud. Aga see kasv jätkub.