Wolt rajab Bolti jälgedes oma pimepoe ka Eestisse

Pimepoed on laod, mis on mõeldud vaid kulleritele, kes kaupu tellijatele kohale tarnivad. Kliente ega teenindajaid nendes ei ole. Juulis alguses teatas Bolt, et arendab teenust nimega Bolt Market, mille abil tarnitakse klientidele toidukaupu oma pimepoodidest 10-15 minutiga.