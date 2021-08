Projekteerija: külmlao nõuet terviseameti maja tellijal algul ei olnudki

Terviseameti hoone ehitas Oma Ehitaja 2016. aastal ja hoone anti tellijale üle 2017. aasta alguses. Terviseameti maja ehitusprojekti koostas Estkonsult OÜ. Büroo juhataja, kõrgeima ehk 8. taseme volitatud ehitusinseneri Heiki Meose sõnul on ilmne liialdus väita, et projekteerija on kõik valesti teinud.

Tellija soovid selgusid alles töö käigus

Riigisekretär: vastutaja leidmine ei saa kerge olema

Oma Ehitaja juhatuse esimehe Kaido Fridolini sõnul on maja ehitamisest möödas neli aastat, kõik garantiiajad on möödas ja varem ei ole neile ühtegi pretensiooni esitatud. Tema kinnitusel ehitasid nad vastavalt tellija ehk Riigi Kinnisvara ASi projektdokumentatsioonile .

«Kas keegi kannab kriminaalvastutust - see on prokuratuuri asi. Kas tsiviilvastutust - see on rahandusministeeriumi ja Riigi Kinnisvara ASi asi. Lihtne see ei saa olema,» sõnas riigisekretär Taimar Peterkop.