Paljudel juhtidel on soov olla seotud iga väiksemagi otsusega, mis tema firmas tehakse ning inimlikult võib see ju isegi mõistetav olla, kuid kui vaadata sellise lähenemise praktiseerimise reaalseid tulemusi, siis teeb see pigem kahju kui kasu. Inimesed, kes on kõige lähemal klientidele ja konkreetsete ülesannete täitmisele, omavad reeglina ka kõige paremat ülevaadet sellest, kuidas mingit olukorda lahendada.