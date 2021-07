Noore teenindaja lugu: on kohti, kus teenindaja peab kahjud kinni maksma

Sellegipoolest kinnitas ta, et on teada kohti, kus kahju on sisse nõutud teenindajatelt, keda süüdistatakse tähelepanematuses.

Pahatahtlikke kliente, kes tulevadki restorani pettuseplaaniga, on Eestis siiski vähe. «Külma arvet ehk seda, et ei maksta toidu ja jookide eest, on väga harva. Pigem on rohkem selliseid kliente, kes lihtsalt unustavad, et neil on veel pisike avatud joogiarve. Need summad jäävad tavaliselt 15-25 euro vahele,» ütles neiu.