Restorani suveteenindaja on üks populaarsemaid töökohti. FOTO: Bimo Luki/ Unsplash

Suvi on restoranide terrassid rahvast täis toonud, nende seas ka inimesi, kes arve maksmata jätavad. Kuigi teinekord arvavad restoranipidajad, et kahju peab katma teenindaja, on Eesti seadused siinkohal vägagi selged.