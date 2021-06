Suurbritannial on vaja 100 000 veoautojuhti, et vältida tühjasid poeriiuleid

Toidutööstus palus kirjas peaminister Boris Johnsonile kiireloomulist sekkumist, et Ida-Euroopa autojuhid saaksid eriloa riiki sisenemiseks, kuna on oht kriitiliste toiduahelate katkemisele. Veoautojuhtidest lõviosa moodustavad ida-eurooplased, kuid Brexiti ja Covid-19 tõttu on potentsiaalsed töötajad piiride taga kinni.

Briti maanteetranspordi ühingu tegevjuht Richard Burnett toonitab, et olukord on niivõrd tõsine, et tühjad augud kaubariiulitel on nädalate kaugusel. Tema hinnangul on juhte puudu 85 000-100 000.