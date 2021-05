Keskkonnaminister rõkkab: põlevkiviõlitehase ehitus jätkub!

Mölder on aga kindel, et tehas peab kerkima ning vastuolu Eesti deklareeritud kliimaeesmärkidega pole. «Põlevkivi puudutavaid otsuseid tehes peame arvestama keskkonna- ja kliimaeesmärke, aga samal ajal vaatama ka sotsiaal-majanduslikku poolt ja leidma tasakaalu. Tehas võimaldaks nii tööstust arendada kui ka rohepööret ellu viia. Tegemist on uue tehasega, mis töötab uuel tehnoloogial, mis on välja töötatud meie inimeste poolt. Eesti on kliimaeesmärkide juures õlitehase rajamisega arvestanud ning kehtivate dokumentidega on see kooskõlas. CO2 puhul on õlitootmine väiksema CO2 jalajäljega kui põlevkivist elektri tootmine,» kirjutas Mölder.