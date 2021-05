Rahandusminister tõmbas Eesti Energia uuele õlitehasele pidurit

«Vaidluste ajal on õlitehase ehituse ja sellega seotud ettevalmistustega seotud pöördumatute kulutuste tegemine suure riskiga ettevõtte majandustulemustele,» tõdes rahandusminister Pentus-Rosimannus vastuseks riigikogu liikme Jevgeni Ossinovski kuu alguses tehtud järelepärimisele.

Nimelt peatas Tartu ringkonnakohus mai alguses MTÜ Loodusvõlu esialgse õiguskaitse taotluse alusel Enefit 280 põlevkiviõlitehasele väljastatud ehitusloa. Kohus tühistas Narva-Jõesuu linnavalitsuse antud ehitusloa kehtivuse ajaks, kuni jõustub menetlust lõpetav lahend.

Oma 19. mai kirjaga kutsus rahandusminister Eesti Energia nõukogu ja juhatust vastavalt äriseadustikus sätestatud hoolsuskohustusele hoiduma sellistest kulutustes.

Samuti soovis minister, et Eesti Energia nõukogu ja juhatus vaataksid üle ja uuendaksid uue õlitehase tasuvusarvutusi, arvestades nii erinevaid prognoose ja kliimalepetest tulenevat kui ka viidatud kohtuvaidlusega seonduvaid asjaolusid.

«Pean ka vajalikuks, et juhatus ja nõukogu oleks valmis seda avalikkuse ees põhjendama, kuivõrd Eesti Energia puhul on tegu riigile kuuluva põhjendatult suure avalikkuse tähelepanu all oleva ettevõttega,» märkis Keit Pentus-Rosimannus.

Eesti Energia on kinnitanud, et tasuvusarvestused olid põhjalikud – projekti ette valmistades tehti läbi väga erinevad riskistsenaariumid. Ettevõte on kinnitanud, et praeguse teadmisega ei ole väljavaade tehase töölehakkamise ajaks halvenenud.

«Vastavalt kehtivale omaniku ootusele tuleb Eesti Energial liikuda põlevkivi väärindamisel järk-järguliselt elektritootmiselt üle õli ja elektri koostootmisele, mis on keskkonnahoidlikum ja efektiivsem kui põlevkivi otsepõletamine,» ütles Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts. «Uue õlitehase rajamise ja vanemate elektrijaamade sulgemisega täpselt seda omaniku ootust Eesti Energia ongi täitnud.»

Lõviosa hankelepingutest sõlmitud

Praeguseks on Eesti Energia andmetel sõlmitud ligi 80% E280-2 projekti valmimiseks vajalikest hankelepingutest. Projekti maht on kokku 321 miljonit eurot. Sõlmitud kehtivate lepingute alusel on 1. juuli seisuga vajalik teha väljamakseid kokku ligikaudu 37 miljoni euro ulatuses. Kõik sõlmitud lepingud on lõpuni täitmata, kuna projekti ajakava kohaselt toodab E280-2 täisvõimsusel 01.04.2024 ning selliste suurte ehitusprojektide puhul on tavaline praktika maksete jaotamine projekti kogu perioodi peale.

Eesti Energia andmetel rahastatakse õlitehase rajamist kontserni kehtivate laenulepingute ning omavahendite arvelt. Eesti Energia kontsernil on hetkel kasutamata laenude jääk 590 miljonit eurot, mida on võimalik kasutada kontserni erinevate investeeringute tegemiseks.

Tartu Ringkonnakohus on teinud otsuse peatada esialgse õiguskaitse seadmise eesmärgil õlitehase ehitusloa kehtivus kuni lõpliku kohtuotsuse jõustumiseni. Tulenevalt kohtuvaidluse kulgemisest võib ajakavas toimuda muudatusi.