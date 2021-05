Finnair muutis meelt ja lõpetab päevapealt Valgevene õhuruumi kasutamise

Enne eilset Euroopa Ülemkogu teatas Finnair, et ei plaani enda lennutrajektoorides muudatusi. Kompanii teabejuht Mari Kanerva ütles esmaspäeval, et kuna Valgevene õhuruumi kasutamise kohta ei ole antud uusi juhiseid, ei too Ryanairi lennuga seotud vahejuhtum kaasa muudatusi Finnairi enda lennuohutushinnangu alusel.