Ettevõtte juht: meie toode on nii kallis, et ma ei saa seda endale lubada

Hiljuti sai Alfred & Partners OÜ, mis tegutseb Esteloni kaubamärgi all, Aasiast suure tellimuse, kuid firma juht Alissa Vassilkova sõnul on tellimused kõvasti kasvamas ka USA turul. Seal polnud neil veel aasta tagasi suurt midagi ja Vassilkova tunnistas, et kümnekonna tegevusaasta jooksul küll prooviti nii mõnigi kord, aga süsteemset tegevust ei olnud. Müügile aitas kaasa hoopis koroonakriis.

«Aasta algus oli küll hirmutav, meil oli Aasia suurim turg ja pärast Hiina uusaastat keerati seal kõik tõesti kinni. Mõtlesime siis, et mis seal ikka, keskendume Itaalia turule. Aga Itaalia oli järgmine. Siis mõtlesime, et võtame USA – ja Covid jõudis siis ka sinna. Mingi hetk mõtlesin, et nüüd on küll kõik, sest edasimüüjad kirjutasid aina,et midagi ei müüda,» kirjeldas Vassilkova ärevaid aegu. Ta lisas, et ehmatus kestis vaid mõne kuu, siis hakkas Aasia end taas avama, aga kinnikeeramine näitas, et midagi oli vaja muuta.