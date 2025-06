Fond on on seni taganud, et sõja majanduslikud tagajärjed ei ole mõjutanud tavaliste venelaste igapäevaelu. Fondil oli sõja alguses likviidseid ehk kiiresti kasutatavaid varasid ligi 10 000 miljardit rubla ehk ligikaudu 110 miljardit eurot. Mai lõpu seisuga oli sellest alles vaid 2843 miljardit rubla ehk umbes 30 miljardit eurot. Seega on sularaha kahanenud peaaegu veerandini. Rubla vahetuskurss euro suhtes on nüüd samal tasemel kui sõja alguses, mis tähendab, et arvud on võrreldavad.