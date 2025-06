Valge Maja: Trump võib tollimaksude tähtaja edasi lükata

Valge Maja lükkas neljapäeval ümber spekulatsioonid, et president Donald Trumpi seatud 9. juuli tähtaeg tähendaks vältimatuid tollitasude tõuse, kui selleks ajaks ei saavutata kaubanduslepinguid. Pressiesindaja Karoline Leavitt kinnitas pressibriifingul, et tegemist ei ole kriitilise kuupäevaga ning presidendil on vabadus vajadusel tähtaega pikendada või kehtestada ühepoolselt «vastastikused tariifid», kui see aitab tugevdada Ameerika tööstust ja kaitsta töötajaid.