Selle aasta edukaim investeerimisstrateegia – Trump lööb alati araks

On tähelepanuväärne, et USA presidendi Donald Trumpi teisel valitsemisajal on temal ja tema meeskonnal kalduvus valimis- ja valitsemisloosungeid teisendada akronüümideks nagu MAGA, DOGE ja MAHA. Lisaks neile on finantsturgudel muutunud üha populaarsemaks TACO-nimeline kauplemisstrateegia, mida peetakse vaat et lausa veatuks.