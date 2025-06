Maxima: alkoholi müük on juba pikemat aega languses

Maxima kommunikatsioonijuht Janika Jaago teatas, et õlle müük võrreldes eelmise aastaga üldiselt langes, kuid suurenes tumeda õlle ostmine, mis on ilmselt jaheda ilma tagajärg. Kange alkoholi mahud olid samuti väiksemad, ent kõige enam osteti viina. «Samas on üldine alkoholimüügi trend olnud juba pikemat aega languses, mis võib peegeldada inimeste kasvavat terviseteadlikkust ning muutunud tarbimisharjumusi,» märkis Jaago.