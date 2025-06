Panga juht: käibemaksu tõus lööb maaslamavat tarbijakindlust

Viimased andmed näitavad, et Eesti majandustsükkel on veidi paranenud: majandus on väljunud kahe aasta pikkusest langusest ja sisenenud konarlikku tõusude ja mõõnade perioodi. Meie riigi SKT küll langes 2025. aasta esimeses kvartalis aasta võrdluses 0,3 protsenti, ent see langus oli peamiselt tehniline ja suuresti tingitud lisandväärtuse vähenemisest elektri- ja gaasisektoris. Samal ajal on tsükliliste sektorite, nagu IKT, kinnisvara ja töötleva tööstuse majandustulemused aga selgelt paranenud. Need sektorid olid selle aasta esimeses kvartalis Eesti majanduse suurimate panustajate hulgas.