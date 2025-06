Viimasel ajal on inimesed hakanud üha sagedamini nägema kummalist nähtust: elektrihind on mõneks tunniks negatiivne. See tähendab, et tootjad maksavad turul ostjatele peale, et need nende elektri vastu võtaksid. Kas aga arve peale jõuab samuti miinuses summa?