USA president Donald Trump kinnitas, et on hakanud kohtuma võimalike kandidaatidega Föderaalreservi (Fed) juhi kohale, kuna praegune esimees Jerome Powell ei soostu baasintressimäära langetama. Powellit ootab ees ametiaja lõpp 2026. aasta kevadel, kuid Trumpi surve intressilangetuseks on muutunud avalikuks ja isiklikuks.