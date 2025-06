Uuring: tööstusfirmade juhid on valitsuse suhtes aina kriitilisemad

«Võrreldes mullu sügisel läbiviidud samade küsimustega uuringuga on masinatööstuse ettevõtjate meeleolu järsult muutunud – pessimism on asendunud optimismiga. Juba ligi pooled märkisid, et käive on kasvanud, ja üle 60 protsendi prognoosib uut või jätkuvat käibekasvu järgmise poole aasta jooksul,» tõi Haran välja.

«Samal ajal plaanib töötajate hulka kasvatada üksnes 31 protsenti vastanutest. See on seda märkimisväärsem, et käibekasvuprognoosi taga ei ole juba kokku lepitud ja vastavalt ka mehitatud tellimuste täitmine, vaid uued tellimused – nende kasvu näeb ette lausa 72 protsenti. Seega selgelt on näha, et Eesti masinatööstuse juhtidel on kavas toota ja eksportida lausa poole rohkem, kui võiks värbamisplaanide põhjal arvata. Käive töötaja kohta kasvab, mis saab tähendada vaid seda, et juba on otsused tehtud tegevust aina rohkem automatiseerida, mis loob tugevad eeldused veel laiemaks kasvuks,» nentis Haran.