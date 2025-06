Värskest Postimehe ostukorvide võrdlusest selgub, et jaekettide vahel käib tihe heitlus ning vahe odavamate ja kallimate järel jääb üha ahtamaks. Ka tarbija jaoks soodsaim ostukorv on läinud kulukamaks.

Kui veel mõni nädal tagasi oli odavaima ja kallima ostukorvi hinnavahe jõudnud üle kümne euro ehk 10,67 euroni, siis praeguseks on see taas vähenenud 7,16 eurole. Mõnes ketis korv odavneb, teises kallineb.

Kui paar nädalat tagasi oli odavaima ostukorvi tiitli omanik Grossi Toidukaubad, siis nii on ka nüüd. Siiski - kui enne maksis Grossi ostukorv 58,55 eurot, siis nüüdseks on see kallinenud 1,22 euro võrra ehk kahe protsendi võrra 59,77 euroni.