Peagi tõuseb käibemaks ja tuleb uus seadus: kuidas need muudatused inimesi mõjutavad?

Merit Tarkvara arenduskonsultant Jekaterina Schleigel selgitas, et tõenäoliselt tunneme käibemaksu tõusu 22 protsendilt 24-le eelkõige oma isiklikus rahakotis. «See tõus võib tunduda väike, kuid kui arvutada kokku kõik meie igapäevased ostud – toit, kommunaalkulud, kütus – siis näeme, et aasta peale koguneb sellest päris korralik summa, mis peredel tuleb lisaks välja käia.» Schleigel lisas, et kuigi käibemaksu tõus on vaid kaks protsendipunkti, siis tõenäoliselt tõusevad toodete ja teenuste hinnad rohkem.