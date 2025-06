Palgauuring paljastab, milline on inimeste arvates elamisväärne palk

Vähem kui 1000 eurot (1 protsent)

Samuti näitab uuring, et kolmandikul töötajatest ei jää pärast igakuiste kulude katmist palgast midagi üle. Ainult vähesed töötajad suudavad kõrvale panna olulise osa oma sissetulekust, samas kui paljudel ei ole võimalik üldse säästa. Rahaline surve on seega igapäevane reaalsus suurele osale tööealisest elanikkonnast.

«Kui täiskohaga töötamine ei taga elamisväärset elu, on süsteemis midagi fundamentaalselt valesti,» sõnab CV.ee kommunikatsioonijuht Karl Oder.

«Inimesed ei küsi luksust – nad küsivad turvatunnet, et toit oleks laual, arved makstud ja tulevikus midagi ootamas. Kui töötaja peab tegema kaht tööd, et eluga toime tulla, peaks tööandja tegema kaks korda rohkem, et see muutuks. Kui sellest mööda vaadata, on tihti raskusi töötajate hoidmise ja leidmisega.» Paljude jaoks ei piisa põhitööst saadavast palgast igapäevaste kulude katmiseks, mistõttu otsitakse võimalusi lisasissetulekuks.

Lisatööd kaalub teha üle poolte töötajatest – peamiselt toimetulekuks igakuise rahalise koormusega, aga ka raha kogumiseks suuremateks eesmärkideks, säästupuhvri loomiseks ning selleks, et võimaldada endale puhkust või hobidega tegelemist.