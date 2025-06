Nii OECD kui ka kevadel Eestit väisanud Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) on Eestile antud soovitustes öelnud, et siin võiks kehtestada varamaksud. Eestis kehtivad automaks – mille Reformierakonna valitsus ära tegi – ja maamaks on oma olemuselt juba varamaksud, nii et mida OECD täpsemalt silmas peab?

«Eesti on kehtestanud ainult maamaksu oluliste eranditega. Neid võiks muuta, et rohkem tulu sisse tuua. Edaspidi võiks kehtestada maksu majadele-hoonetele vastavalt nende väärtusele. Iga selline maks peaks olema väga hoolikalt kavandatud ja ellu viidud, et hoida ära ebasoodsad mõjud väiksema sissetulekuga majapidamistele. Et ära hoida «kinnisvara poolest rikka, sissetuleku poolest vaese» fenomeni teket ja parandada selliste reformide poliitilist vastuvõetavust, võiks kehtestada edasilükkamismehhanismi, nagu näiteks Taanis tehtud on. Teised OECD riikides kasutatud kinnisvaramaksud sisaldavad pärandimakse ja alalisi makse netovaradele,» selgitas OECD meediajuht Lawrence Speer.