Eesti kaitsetööstuste käive tegi aastaga suure kasvu

«2024. aasta oli kaitsetööstusele väga töökas. Kaitsekulude kasv maailmas loob võimalusi ka Eesti ettevõtete innovaatiliste toodete turustamisele. Kasvanud on välisettevõtete huvi meie ettevõtete poolt väljatöötatud tehnoloogiate vastu ja paljud rahvusvahelised ettevõtted on just Eestist leidnud uusi lahendusi. See koostöö näitab, et Eestis tehakse maailmatasemel innovaatilisi kaitsevaldkonna tooteid,» ütles Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu (EKTL) tegevjuht Kalev Koidumäe.