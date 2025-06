Euroopa Komisjon tahab, et riigid hakkaksid korraldama inimeste nende andmete laussalvestamist, mis tegelikult on Euroopas keelatud kui raske põhiõiguste riive. Nimelt leiab Euroopa komisjon, et tarvis oleks telefoni- ja sõnumiteenuste pakkujatelt nõuda kõikide inimeste andmete pikaaegset salvestamist võimaliku kriminaaluurimise eesmärgil. Sealjuures nendib komisjon ise ka uut nõuet ettevalmistavas dokumendis, et see läheks vastuollu Euroopa kodanike põhiõigusega.