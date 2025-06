Lahkumismaksu loonud riigid argumenteerivad, et see on õige maks, sest jõukad inimesed on saanud riigis oma jõukust kasvatada riigi ressursse kasutades ja nüüd on aus, kui nad selle eest ka makse tasuvad. Lahkumismaksude põhiprobleem on aga selles, et maks tuleb maksta ka veel realiseerimata kasumite-varade pealt. Kui inimese vara on näiteks kinnisvaras, siis riigist lahkudes tuleks tal selle pealt lahkumismaksu tasuda. Seda raha ei pruugi inimesel aga olla, sest ta ei pruugi kogu oma kinnisvara riigist lahkudes maha müüa. Nüüd on ta aga sunnitud seda tegema, et saada raha riigile maksude tasumiseks. Valitsuste vaatest on mõlemad head asjad: kui inimesel pole raha, et maksu tasuda, peab ta riiki jääma, kui inimesel on raha, et makse tasuda, saab riigikassa turgutust.