«Kui põhjuskeks on tegevuse jätkamine Krimmis, nagu väidab ajakirjandus, siis ei ole see üllatav. Selle valeväitega on ettevõtet püütud rünnata ka varem. 2023. aasta kevadel alustas Ukraina julgeolekuteenistus kriminaalmenetlust Ukraina kriminaalkoodeksi paragrahvi järgi, mis puudutab agressorriigi toetamist. Sügisel arestiti Arricano grupile kuuluvad neli kaubanduskeskust ning 2024. aasta suvel anti neist kaks üle kriminaaltulu jälitamise ja haldamisega tegelevale asutusele ARMA. Sisuliselt tähendas see, et Arricanolt võeti vara üle juba enne süüdistuse esitamist, rääkimata süüdimõistvast kohtuotsusest,» märkis Kurm.