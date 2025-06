Riigikontrolör peab Eesti Posti erikontrolli tarbetuks

Janar Holm ütles ERR-ile, et avalikult teadaoleva info ja esitatud põhjenduste alusel ei ole erikontrolli läbiviimine tema hinnangul vajalik ega seetõttu ka mõistlik samm.

«Minister on erikontrolli läbiviimiseks avalikult välja toonud põhjenduse, et ettevõtet ähvardab sügisel maksejõuetus. Juhatus on kinnitanud, et seda riski ei ole. Mul puudub info selle kohta, kas see risk on tõenäoline või mitte, kuid kui maksejõuetuse stsenaarium ka oleks tõenäoline, siis kavandatavast erikontrollist selle ärahoidmiseks mingit kasu ei ole,» tõdes Holm.

Ta lisas, et pigem kiirendaks tehtav kulu riskina väljatoodud maksejõuetuse tekkimise hetke.

3. juunil kirjutas Postimees, et regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas otsuse, millega algatatakse erikontroll riigile kuuluvas aktsiaseltsis Eesti Post. Kontrolli eesmärk on hinnata, kuidas juhatus ja nõukogu on viimastel aastatel oma otsustega mõjutanud ettevõtte majandustulemust ja finantsseisu.

Erikontroll keskendub ajavahemikule 2020. aasta juulist kuni 2025. aasta mai lõpuni. Uuritakse, kas juhatus on tegevuse laiendamisel järginud kehtivat strateegiat ning milline on olnud juhtimisotsuste mõju ettevõtte likviidsusele ja kasumlikkusele.

Minister Terras rõhutas, et kontroll annab selguse ka varasemate kitsaskohtade lahendamise kohta. «Tulemused aitavad teha paremaid juhtimisotsuseid tulevikus, et parandada Eesti Posti finantsseisu. See on eriti oluline, kui kaalume ettevõtte osalist erastamist või viimist börsile. Samal ajal tuleb tagada kvaliteetne ja kättesaadav postiteenus kogu Eestis,» märkis Terras.