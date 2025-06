ELEKTRIKELL Teisipäeval teeb elekter väikese tõusu

Kõige kallim on elekter teisipäeva hommikul kell 9–10, mil hind kallineb 10 euroni megavatt-tunni kohta. Odavaim on elekter kell 15–16, mil hind langeb null eurole megavatt-tunni kohta.

Lätis ja Leedus on elektri keskmine hind Eestist pisut odavam, jäädes 2,82 eurole megavatt-tunni kohta. Sealjuures on Lätis ja Leedus teisipäeval hind mitmel tunnil negatiivne ehk kella 13-st kella 16-ni.

Soomes on elektri keskmine börsihind teisipäeval Eesti omaga sama ehk 3,22 eurot megavatt-tunni kohta.

Kas tegemist võib olla Estlink 2 mõjuga?

Postimees kirjutas 18. juunil, et maikuus alanud Eesti ja Soome vahelise Estlink 2 merekaabli remonditööd on planeeritust varem lõpule viidud ning ühendus on alates selle nädala neljapäeva ööst vastu reedet kell 1 elektriturul kasutatav.