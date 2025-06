Rimi taasavas kaupluse Tallinnas

«Eesti inimeste tarbimisharjumused on viimastel aastatel hinnatõusu pärast kiiresti muutunud – kliendid soovivad saada parimat võimalikku kaupa mõistliku hinnaga ning otsivad pidevalt sooduspakkumisi,» ütles Rimi Eesti tegevjuht Kristel Mets ja lisas, et Kolde mini-Rimi taasavamine on järgmine samm ettevõtte uues strateegias.