HALDUR SELGITAB Kuidas kodu halduskulusid vähendada?

«Vali firma, millel on naabruses veel hallatavaid hooneid. See annab eriti suurt efekti heakorras ehk väli- ja sisekoristuses, sest kohale sõitmine maksab ka ja mitte vähe – kui koristusbrigaad peab ühe päeva sees tiirutama terve linna läbi, siis ajakulu sõidule on märkimisväärne. Kinni maksab selle aga loomulikult tellija,» sõnas Tõnisson.

«Teiseks – suurus loeb. See haakub küll osaliselt esimese punktiga, kuid on siiski iseseisev. Mida suurem on ettevõtte portfell, seda rohkem on brigaade korraga tänaval, kes vajadusel appi saavad tõtata. Kuid veelgi olulisem on, et suurtel korrashoiuettevõtetel on ka suur tugimeeskond, mis üksteist ühistute huvides täiendavad ja toetavad. Lisaks saavad nad pakkuda lisaväärtusi, millest üksik ühistu saab vaid unistada – näiteks paremad kindlustushinnad või koostöö pankadega renoveerimislaenude paremate tingimuste osas,» loetles Tõnisson.