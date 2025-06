UURING Millist jaanipäeva lauda eelistavad soomlased ja eestlased?

Erinevate brändide näitel saab kinnitada, et eestlastele on olulisel kohal kvaliteet ja tooraine kodumaine päritolu. «Kõige menukamad on grillitoodete valikust Rakvere mustika grill-liha ja mustika grill-ribi, klassikaline Rakvere grill-ribi ning šašlõkid. Talleggi puhul on lisaks klassikutele väga menukad teravas firecracker marinaadis ning marjamarinaadides tooted,» täheldas Laik-Lõhmus. Näiteks mustikamarinaad on olnud nii edukas, et see on lisaks grill-lihale viidud üle ka šašlõkile, grill-ribile ning nüüd ka snäkile ja toorvorstile.