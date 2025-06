Analüüs Kui tugeva löögi annab Lähis-Ida sõja eskaleerumine Eesti majandusele

Väliskaubanduses on tema sõnul segadus, kuid vaid USA osas. «Seda, et tegemist oleks globaalse kaubandussõjaga, seda pole näha. USA proovib seda suuremaks teha, kuid teised riigid on hoidnud väga selgelt kokkulepetest kinni. Tasub meenutada, et veel eelmise aasta lõpus sõlmis Euroopa Liit uue lepingu MERCOSUR-iga ehk Lõuna-Ameerika vabanduskaubanduspiirkonnaga. Selle lepingu positiivsed mõjud pole veel meile kohale jõudnud ning on selge näide, et arengud on erisuunalised,» ütles Uusküla.

Värskete hinnangute järgi on USA majanduskasvu ootuseid kõvasti alla toodud, kuid Euroopa omi mitte. Erinevused kahe piirkonna vahel vähenevad. USA on aga tugevas eelarvedefitsiidis võrreldes Euroopaga. «Nii on Euroopal võimalik märksa rohkem kasvu toetamiseks ära teha järgnevatel aastatel.»

Hinnatõus aeglustub

Euroopa inflatsioon on taltumas ning Euroopa Keskpank prognoosib isegi juba aastaks 1,6 protsendi suurust hinnatõusu, mis on märkimisväärselt madalam eesmärgiks seatud kahest protsendist. «Kuna inflatsiooni trendid on väga pikaajalised ning trendide muutuseid keeruline prognoosida, siis ei ole välistatud stsenaarium, kus varsti juba soovib Euroopa Keskpank hakata inflatsiooni tõstma. Praegune intressimäär, mis on toonud inflatsiooni alla, on arvatavasti tulevikus liiga kõrge, et inflatsiooni paigal hoida, või veel enam, et seda tõsta,» sõnas Uusküla.