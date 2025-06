Jaanide hinnaindeks: ostukorv on kümne aastaga kallinenud 1,5 korda

Võidupüha ja jaanipühad on traditsiooniliselt aeg aastas, mil eestlane jätab toidupoodi tavapärasest pisut suurema summa raha, et koduõues või terrassil lõkke saatel lähedastega head-paremat toitu nautida. «Vaatlesime koos Eesti ühe suurema jaeketi Selveriga üheskoos hindu poeriiulil, et selle põhjal hinnata, milline on nö traditsiooniliste jaanikaupade hinnadünaamika aastate lõikes ning kuidas jaanipühade ostukorvi maksumus on käinud kaasas meie üldise elatustaseme tõusuga,» lausus Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.