Balti riikidest soovivad enim oma koduriiki tundma õppida leedukad, kus see protsenti on 40. Kõige rohkem välisturismi plaane on lätlastel, kellest vaid 26 protsenti on öelnud, et eelistavad puhata Lätis. Nii eestlased, lätlased kui ka leedukad on öelnud, et kaaluvad ka mõne naaberriigi külastamist.