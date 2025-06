Mida arvab Zara kaupluseketi omanik Venemaale naasmisest?

Inditexi tegevjuht Óscar García Maceiras teatas, et tingimused Venemaale naasmiseks ei ole kaugeltki paigas. Kaubandushiid müüs rohkem kui kaks aastat tagasi oma ärid Venemaal uuele omanikule. «Praegune keskkond naasmiseks ei sobi,» märkis Maceiras Financial Timesile sel nädalal.

Majanduslehe andmetel ei kiirusta ka teised rahvusvahelised ettevõtted Venemaa turule naasma. Samas on Vene meedia on juba pikemalt kiidelnud, et lääne ettevõtted hakkavad idanaabri turule tagasi tulema juba selle aasta juunis.

Inditexile oleks Venemaale naasmine majanduslikult ilmselt väga kasulik. Kontsern nimetas varem riiki oma suurimaks turuks väljaspool Hispaaniat. Seal teeniti enne lahkumist 8,5 protsenti oma ülemaailmsest kasumist.

2023. aasta alguses müüs Inditex oma Venemaa ärid «mitte olulise summa» eest Liibanoni perefirmale, kes omas Hispaania kontserni frantsiisi juba varem ka Lähis-Idas. Müügilepingus oli seejuures ära toodud võimalus, et Inditex saab Venemaale naastes oma varasemat äri jätkata.

Inditexi Venemaa frantsiiside ostja loodud kaubamärk Maag müüb Zarale peaaegu identseid tooteid ja uus omanik toetub ka samadele tarnijatele kui tema eelkäija. Maceiras selgitas, et rõivaturul on palju tarnijaid. «Meil on tootjad, kes töötavad meie heaks. Me ei otsi kunagi eksklusiivseid tarnijaid. Nii et nad töötavad meie ja kõigi teiste rõivatööstuses osalejate heaks,» märkis ta.