Poeketid hindavad, kas hinnatõusu käes vaevleval tarbijal jaaniostudeks raha jätkub

Selveri äriarvestuse juht Kristjan Andersoni hinnangul on kogu jaekaubanduses teatud paranemise märgid olemas. Detsembrist on mahuline müük langusest kerkinud keskmiselt ligi 3 protsenti. «Ent kasv on tulnud muude segmentide arvelt, kus varasemalt suuremad langused olid. Toidupoodide rindel kestab müügimahtude langus edasi,» nentis ta.

2025. aasta algusest on toidupoodide müügimahud langenud üle 2 protsendi. Kui jaanuaris ja aprillis olid mahud eelmisele aastale ligilähedasel tasemel, siis veebruari ja märtsi langus ulatus koguni 6 protsendini.

«Toidukaupade hinnakasvu kiirenemine on mahtude langusele täiendava hoo andnud. Usk, et müügimahud toidupoodides sellel aastal stabiilselt kasvule pöörduvad, on väike,» arvas Anderson. Aprilli-maikuu toidukaupade hinnakasv oli üle 7 protsendi. «Tõenäoliselt võime kohata teisel poolaastal sellest veel kiiremat kasvu,» ütles ta.

Toidukaubad on viimase nelja aastaga kallinenud 54 protsenti, keskmine palgakasv jääb sellele alla. «See selgitab kõige paremini mahtude langust. Leibkonna kulutustes moodustavad toidukaubad üle viiendiku, see on inimestele oluline hoob, millega saab igapäevast toimetulekut mõjutada,» lausus Anderson. «Ostukorvis on jätkuvalt iga teine toode soodsama hinnasildiga. Käibemaksu tõus ilmselt mahulise languse olulist süvenemist kaasa ei too, küll aga pidurdab müügimahtude kasvule pöördumist.»

Jaanipäeval kokku eriti ei hoita