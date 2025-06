Uuring Eestis paneb maksutõus inimesed rohkem töötama – aga Rootsis puhkama

Äsja valminud uurimuse autori Egert Tsõmbalovi sõnul on nüüd, kui Eesti on liikumas tagasi ühtse maksuvaba tulu juurde, oluline mõõta, kuidas on vahepealne sisuliselt progresseeruv maksustamine inimeste käitumist mõjutanud.

«Teadusasutuste roll on maksuotsuste tagajärgi analüüsida, et oleks võimalik teha objektiivseid järeldusi, mis, miks ja kuidas mõjus,» ütles Sisekaitseakadeemia lõputöö autor.

Eestlane töötab rohkem – aga rahast ei loobu

Uuringuga tuvastati, et piirmaksumäär ja töötatud tunnid olid positiivses seoses – kui kasvas maksumäär, kasvas ka töötatud tundide hulk. Piirmaksumäära 1-protsendilise tõusuga kaasnes töötundide 0,8-protsendiline tõus.

«Veidi lihtsustatult öeldes ei ole see seos ülitugev, vaid pigem keskmiselt tugev, uuringu terminoloogia järgi mitte 5%, vaid 10% olulisuse nivool. Seega on selge, et muutunud piirmaksumäär on mõjutanud tööturul osalemist, kuid detailsete järelduste tegemisel tuleb hoolikalt arvestada võimalikult paljude mõjutavate asjaoludega,» rääkis Tsõmbalov.

Tema sõnul on kõige märkimisväärsem see, et Eesti tulemus on sisuliselt vastupidine näiteks Rootsis, aga ka USAs läbiviidud sarnaste uuringute tulemustele.

«Üldistatult öeldes tundub, et kui tulumaks tõusis ja seega kättesaadav netopalk vähenes, siis mujal vähenes inimeste motivatsioon töötada ja pigem jäeti endale rohkem vaba aega. Eestis aga tehti rohkem tööd, et sissetulekut säilitada, sest reaalpalgad maksumäära muutusest ei vähenenud,» selgitas Tsõmbalov.