Energiaturu jaoks tormisel nädalal, alates Iisraeli rünnakust Iraanile, on Brenti toornafta kallinenud juba 11 protsenti. Musta kulla hind on kõikunud järsult üles-alla iga päev. Nafta ja autokütuste kallinemine jõudis neljapäeval mõnepäevase hilinemisega ka Eesti tanklatesse, kus diislikütus kallines kohati ligi 10 senti.

Kõige keskmes on Trumpi administratsiooni tegelik eesmärk Iraanis, kuna USA ühines Iisraeli rünnakuga. Ühel hetkel eelmisel nädalal tundus, et küsimus on ainult ajas, mitte selles, kas rünnak toimub. See muutus neljapäeva hilisõhtul, kui Trump teatas, et kaalub otsust veel kaks nädalat. Kuid juba pühapäeva varahommikul, teatas president, et rünnati kolme sihtmärki Iraanis.