OECD: Eestis on Euroopa kõige suurem pensionäride vaesuse määr

Šveits (19,8%) ja Ühendkuningriik (14,9%) paistavad aga silma pensionäride suhteliselt kõrge vaesusmääraga.

Euroopa viie suurima majanduse seas on kõrgeim määr Ühendkuningriigis, millele järgnevad tihedalt Saksamaa (14,1%) ja Hispaania (13,1%). Itaalia tulemused on veidi paremad, 12%, samas kui Prantsusmaa paistab silma madalaima määraga – vaid 6%.

Üldiselt on naispensionäride vaesusmäär palju kõrgem kui meestel, osaliselt kõrgema oodatava eluea tõttu.

Pensionäride vaesuse peamised põhjused

«Madalad pensionimaksed on pensionäride vaesuse peamine soodustav tegur,» ütles OECD pensionianalüütik Andrew Reilly Euronewsile. «Isegi suhteliselt pikkade tööstaažide korral on pensionid Eestis, Jaapanis, Koreas, Lätis ja Leedus madalad.»

Reilly märkis, et nendes riikides on pensionäride vaesuse määr ühed kõrgeimad. «Balti riikides on kõrge vaesusmäär madalate sissetulekust sõltuvate pensionide ja suhteliselt madalate sotsiaaltoetuste tagajärg,» lisas ta.

Esimese samba pensionide – tuntud ka kui riiklike pensionide – tugevus aitab vähendada eakate kodanike vaesusmäära, pakkudes garanteeritud miinimumsissetulekut. «Nendes riikides, kus pensionäridele on suured sotsiaalabi hüved, olenemata sellest, kas need on suunatud ainult kõige vaesematele või makstakse neid kõigile, on vanemate vanuserühmade seas tavaliselt madalam vaesusmäär võrreldes rahvastiku üldarvuga, näiteks Taanis, Islandil ja Norras,» ütles Reilly. Ta lisas, et Lätis ja Leedus on sotsiaalabi hüved madalad.

Eakate sissetulek võrreldes riigi keskmisega

Üle 65-aastaste inimeste keskmine sissetulek, kui seda vaadelda protsendina kogu elanikkonna keskmisest sissetulekust, on Euroopas väga erinev.

2022. aastal ulatus see 66,3 protsendilt Eestis 107 protsendini Luksemburgis. See tähendab, et Eestis said vanemaealised vaid kaks kolmandikku riigi keskmisest sissetulekust.

29 riigi seas langeb üle 65-aastaste inimeste sissetulekute suhtarv mitmel juhul alla 80 protsendi. Nende hulka kuuluvad Leedu (66,5%), Läti (71,4%), Horvaatia (73,4%), Belgia (76,2%), Tšehhi (76,7%), Bulgaaria (77,2%) ja Šveits (79,4%).

Edetabeli tipus on Luksemburg 107 protsendiga, järgnevad Itaalia (98,8%), Portugal (97,1%) ja Hispaania (96,7%).

Ostujõul on oluline mõju