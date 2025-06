Mertsina: energiahindade tõus oleks järjekordne löök inimeste ostujõule

Lähis-Idas toodetakse ligi kolmandik maailma naftast, samas kui ligikaudu 20% maailmas tarbitud naftatoodetest ja umbes kolmandik nafta vedudest liigub läbi Hormuzi väina. Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel suundub 70% sealsest naftast Aasia riikidesse, sealhulgas enim Hiinasse, Indiasse ja Jaapanisse. Seega on päevselge, et Iisraeli ja Iraani vaheline sõda ja piirkonnas eskaleerunud pinged omavad laiemat mõju naftahindadele ning maailma majandusele.

Kes kasutavad Hormuzi väina naftatarneks enim?

Iraani osakaal oli üle-eelmisel aastal vaid 6%, kusjuures nende peamine sihtturg on vaatamata USA sanktsioonidele endiselt Hiina – sinna läheb ligi kolmveerand Iraani naftast. Samuti on Hiina Iraanile suuruselt teine kaubandusparter ja läbi Hormuzi väina liigub enamus Iraani imporditavatest tarbekaupadest. Läbi selle väina veetakse ka umbes viiendik maailma LNG-st, millest ligi 80% suundub Aasiase ja 20% Euroopasse. Peamised LNG eksportijad on Katar ja AÜE.

Kas Iraan saab Hormuzi väina sulgeda?

Kuigi Iraani osakaal maailma naftatoodangus on vaid umbes 4%, on tegu olulise riskiallikaga naftaga varustatusele ning naftahindadele. Viimase nädalaga on Iisraeli ja Iraani sõjaline vastasseis tõstnud järsult naftahinda kogu maailmas, kuna kardetakse naftatarnete häireid Lähis-Idast. Sealhulgas spekuleeritakse Iraani poolt Hormuzi väina sulgemise võimalusega. Kuigi häired Hormuzi väinas mõjutavad peamiselt Aasia riikide varustatust nafta ja LNG-ga, mõjutab naftahindade tõus kogu maailmamajandust. Mõistagi, mida enam olukord Lähis-Idas eskaleerub ja mida kauem sealsed naftaveod häiritud on, seda suuremat kahju need teevad.