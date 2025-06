Pindi: kinnisvara järelturg hakkab paisu tagant väljuma

«Näiliselt turg marineerib omas mahlas – aga seda ainult siis, kui vaadata üldisi numbreid. Elu on läinud oluliselt vilkamaks ning teatud piirkondades ja varagruppide puhul on isegi kerget tunglemist tunda. Ehkki üldfoon on siiani habras, on eelkõige järelturg paisu tagant väljumas,» ütles Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.

«Turule on tagasi tulnud flippijad ehk kehvas seisukorras korterite kokkuostjad, kes kiirremondi teevad ja vara kallimalt turule paiskavad – see on märk konkreetse investorgrupi usust, et turulangus on läbi,» tõi ta näite.