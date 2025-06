Euroopa tööandjad: majanduskasv tuleb oodatust väiksem

Tema sõnul tähendab see muuhulgas, et riik peab kaitsesse investeerimise kõrval tegema otsustavaid samme riigi rahanduse korrastamiseks ja riigi kulude kärpimiseks, sest need on viimase kuue aastaga kasvanud 70 protsenti, majandus samal ajal 45 protsenti. «Tulusid ületavate kulude katmiseks on riik laenu võtnud sellise tempoga, mis on teinud Eestist Euroopa Liidu kõige kiiremini kasvava võlakoormaga riigi. Samuti on riik kehtestanud uusi makse või tõstnud olemasolevaid, mis omakorda on tõstnud hindu. See kõik on võimendanud väliskeskkonnast tulenevat ebakindlust.»